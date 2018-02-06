大雅戶所揮毫送春聯 財神、媽祖來湊熱鬧！

大雅區戶政事務所舉辦「花現幸福狗來富，新春揮毫送春聯」活動，新住民用各國母語寫春聯。（大雅區戶政事務所提供）

2018-02-06 15:53

〔記者歐素美／台中報導〕大雅區戶政事務所今天舉辦「花現幸福狗來富，新春揮毫送春聯」活動，邀請台中市書法協會陳耀安、大雅國中退休教師賴澄滄及長青學苑書法講師洪敬堯等書法老師及新住民一起揮毫寫春聯，並提供民眾免費索取，大雅戶政所主任林勳爵及大雅區調解委員會主席楊素眞並巧扮財神與媽祖，向民眾拜早年發紅包袋，氣氛熱鬧。

為了讓新住民體驗年節的熱鬧氣氛，大雅戶政所今天邀請新住民朋友跟著書法老師一起揮毫寫春聯，多位穿著印尼、越南、泰國及菲律賓國服的新住民，還用自己母國文字寫下春聯賀新春，感受傳統年味，大雅戶政所主任林勳爵、大雅區調解委員會主席楊素眞則與書法老師等一起揮毫，寫下「狗、旺、喜、來、富」，期許新的一年大家都能好運旺旺來、狗年行大運。

大雅戶政所主任林勳爵並巧扮財神，象徵福澤招財；大雅區調解委員會主席楊素眞則驚喜化身媽祖，象徵慈暉大愛，一同向民眾拜早年並發送紅包袋，讓洽公民眾提早感受過年的歡樂氣氛。

民政局長周永鴻表示，市府很重視新住民照顧服務，為協助新住民學習我國語文及社會文化，加強適應環境能力，這次活動特別邀請書法老師與在地的新住民一起揮毫迎春，讓新住民朋友體驗台灣的過年氣氛。＃