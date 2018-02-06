用太陽能煮排骨湯 屏大原民專班推綠能料理

太陽能反射爐煮樹豆排骨湯，來自部落的族人感到很新鮮。（記者羅欣貞攝）

2018-02-06 15:49

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東大學原住民專班將學校約600平方公尺的閒置空地，打造成農耕共學講堂，種植小米、樹豆、紅藜等多種部落傳統作物，同時利用太陽能料理農作，今天（6日）向來自台東、屏東的部落族人分享成果，綠能烹飪尤其吸睛。

屏東大學原住民專班去年3月，在屏東縣來義鄉文樂部落莊義泰祭司指導下，依照原住民族傳統習俗，在空地的芋頭園周圍種植樹豆，歷經11月生長，師生今天邀請部落族人到場，一起採收樹豆，並為小米與紅藜疏苗。

除了學習傳統農耕技術，屏大學生也在原民專班教師羅永清等人指導下，利用簡易的太陽能反射爐、熱循環PIZZA窯，來煮樹豆排骨湯、烤樹豆等；羅永清表示，這些設備都只需數千元，陽光強時，半小時就能煮好一鍋湯，省能源也很環保。

專班主任李馨慈表示，年輕一代的原住民，比較少有機會接觸作物種植，有了此次經驗，相信學生對傳統文化會有更深入的認識；一年級學生楊千鈺來自台東，擁有排灣、阿美族血統，她表示，收穫很大，從種植到採收、剝豆、料理都參與，十分有趣。

台東縣達仁鄉民謝光美今天幫忙採收樹豆，她豎起大姆指，稱讚專班學生把樹豆種得非常好，完全不輸在山上生長的樹豆。