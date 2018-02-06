賴清德見證新竹車站景觀改造啟用 允諾支持大車站計畫

2018-02-06 15:43

［記者洪美秀／新竹報導］新竹車站景觀改造工程今天由行政院長賴清德及新竹市長林智堅和立委柯建銘等人剪綵啟用，賴清德說，新竹車站變得很不一樣，過去為人詬病的地下道及站前壅塞情況都改變了，他能感受到新竹城市的蛻變，對市府要繼續推動的大車站計畫，他會全力支持，還強調新竹市府組「新竹幫、幫新竹」，「也算我一份」。

新竹車站進行景觀改造工程最大的改變的就是提供寬敞的人行廣場，讓行人可以自在行走其間，同時人車分道，透過汽、機車臨停及停等區的規劃，讓行人行走更友善安全，此外，透過風雨走廊的改變與串聯，將過去的計程車鐵皮區拆除後，把空間還給行人。

行政院長賴清德接連兩天到新竹市，他說，去年9月接下院長職務，他已第4度來到新竹市，看到這個城市的改變。

他說，有人把縣市長比喻為「船長」，但他認為一個「市長」，更像是「媳婦」的角色，因為好的媳婦要會「持家」，能把家持得好，這個家才會興旺，同樣「船長」的角色是把城市帶向美好的未來，他認為新竹市長林智堅具備這兩種角色。

對於新竹市府要爭取前瞻基礎建設有關大車站50億元的經費計畫，賴清德說，他會全力支持，更說民進黨總召柯建銘在立院讓前瞻基礎建設的經費通過，「多給新竹市經費，一點也不為過」，他也看到新竹市這3年來的改變，這個城市會充滿光榮及幸福感。

新竹市長林智堅說，他上任後雖然後站的「新竹轉運站」即將完成，卻因無法連接前站，加上沒有無障礙空間，他決定暫緩1年啟用，透過地下道的改善及無障礙空間的串聯，完成新竹車站改造的「一部曲」，接著進行火車站前的景觀改造，包括清除下沉式廣場違規佔用的攤販，提供寬敞的人行空間，接著進行車站前「人行廣場」的「二部曲」改造工程。

如今新竹車站景觀工程改造「二部曲」完工，接下來就是跨站式平台的大車站「三部曲」改造計畫，目前市府已在進行評估研究，需要中央的經費支持，讓新竹車站成為「新竹之翼」，帶領城市起飛，翻轉城市軸線，未來將不再有前、後站的區隔，前後站得以縫補，城市將起身而飛。

相關影音