狗來旺 台南青創基地迎春辦展

台南青創基地迎春，2月6日至2月28日舉辦「狗來旺裝置藝術展暨紅包袋拓印DIY」，陪民眾歡慶過好年。（記者王涵平攝）

2018-02-06 15:38

〔記者王涵平／台南報導〕台南青創基地迎春，2月6日至2月28日舉辦「狗來旺裝置藝術展暨紅包袋拓印DIY」，陪民眾歡慶過好年。

南市勞工局表示，結合新營南瀛綠都心公園百花祭活動，與長榮大學、糖福印刷創意館辦理「狗來旺裝置藝術展」總計23天，邀請大家到基地走春。

2月10日上午10點至下午2點於青創基地舉辦「紅包袋拓印DIY及打卡送好禮活動」，由糖福印刷創意館設計出2款專屬於青創基地的版畫，邀請糖福印刷創意館老師免費教民眾如何DIY做出屬於個人特色的紅包袋，送禮自用兩相宜。

最特別的是勞工局職訓就服中心代言人「工寶」化身超萌「財神工寶」與「旺來工寶」，還有超可愛的狗狗圖像，供現場民眾拍照，可愛萌樣療癒人心，民眾只要跟青創基地年節裝置藝術合影並打卡上傳至個人臉書，就可以獲得長榮大學獨家設計限量狗年鑰匙圈。

勞工局長王鑫基表示，長榮大學校長李泳龍及團隊用心經營青創基地，2年多來有5家青創廠商進駐獨立辦公室、3位青創者承租共同工作空間，開辦48場青創體驗課程與聚會活動，參加民眾對青創基地辦理各項課程及活動都給予9成滿意度。