少子化別人減招、裁員 這所科大全面加薪

2018-02-06 15:33

［記者鄭淑婷／桃園報導］私立龍華科技大學今天宣布，全面調高教職員工包含約聘雇人員的薪資，估計全校近400位專任教師及教職員工都可受惠，校方表示，調薪比例依據今年全國軍公教人員調薪3%為基準，另根據每人的俸額、職級做調整，其中有專任教授本俸可調整7%、學術研究費可調整10%，最高1個月可加薪9300元，如有兼主管職另有主管加給，調薪溯至今年1月。

校長葛自祥強調，教職員工和學生都是學校的珍貴資產，在董事會的支持下，學校全面調整教職員工包含約聘僱人員待遇。

教師部分調高本俸、學術研究費、主管加給，本俸調整依教師俸額調整，俸額最高的教授可調整到7%，其餘調整3%；學術研究費教授職級調高10%，其餘調整2至3%；主管加給則調整3%。

正職員工部分除了本俸、專業加給及主管加給各調高3%，約聘僱人員的薪俸也依照該校薪資表及主管加給各調高3%。

葛自祥表示，調薪回溯自今年1月生效，期盼激勵全體同仁共同努力創造良好績效，以迎向少子化的挑戰。

葛自祥表示，教育部日前公布106年大專院校新生註冊率，全國87所技職體系學校中，只有13所超過9成，龍華科大就是其中之一，新生註冊率達到90.6%，希望藉由實質獎勵員工、凝聚向心力，做為私立科技大學指標性學府，而在培養學生成為職場專業人才，也必須責無旁貸盡力照顧好教職員工生活。