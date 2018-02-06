疫病》34歲男染流感亡 寒流效應不排除疫情再上升

衛福部疾管署疫情中心主任劉定萍說明流感疫情。（記者林惠琴攝）

2018-02-06 15:26

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布，國內上週類流感門急診共11萬5626人次，較前一週下降15%，但重症仍達到53例，並新增9例死亡，其中更有一名是年僅34歲、正值青壯年的男性，是本流感季最年輕死亡個案，估計受到寒流效應影響，不排除疫情又會出現小幅度上升，因此民眾仍要注意防護措施。

疾管署防疫醫師林詠青表示，新增的9例流感死亡個案，包含5男4女，年齡介於34歲至88歲，均有慢性疾病或潛在疾病，均未接種流感疫苗，病程都是先出現發燒、倦怠、咳嗽等類流感症狀，情況加劇併發肺炎而亡，從發病到死亡平均10天，全數感染B型流感。

林詠青說明，年齡最輕的是一名34歲男性，本身罹患有腎臟、肝臟的慢性疾病，在出現頭痛、發燒、喉嚨痛等症狀後近一週就醫，之後併發肺炎而亡，從發病到死亡約12天，是本流感季最年輕的死亡個案。

疾管署疫情中心主任劉定萍強調，目前社區流感病毒型別以B型為主，占比約7、8成，由於目前處於流感高峰期，且本週持續受到寒流效應影響，疫情不排除再出現小幅度上升，累計從去年10月進入本流感季以來，共有314例流感重症，其中49例死亡。

疾管署副署長莊人祥指出，估計本流感季疫情已脫離最高峰，但仍處於高峰期，短期內重症、死亡數並不會快速下降，且持續有寒流，也會為疫情增加變數，不排除還會出現小幅度上升，農曆春節、開學等期間的疫情發展，有待後續觀察。