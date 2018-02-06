暖心過好年 新北備實物平安袋救急

新北市政府在春節期間，員警協助民眾緊急採買民生物資，社會局也準備有實物平安袋救急。（記者何玉華攝）

2018-02-06 15:24

〔記者何玉華／新北報導〕因應春節連續假期，新北市政府轄內159個派出所將配合社會局提供實物平安袋，以及結合90座宮廟、寺院供應熱食，另包含新希望關懷中心、街友關懷、暖心外套、馬上關懷及急難救助等服務，讓民眾安心過好年。

新北市副市長侯友宜表示，去年春節假期長達6天，市府及各派出所備有1800份平安袋並且全數發放完畢，另員警協助民眾緊急採買民生物資，如嬰兒奶粉、棉被、禦寒外套等共34件，貼心的服務，贏得民眾好評。

今年社會局再度準備好1800份平安袋物資，聯合民政局的宮廟熱食服務，以及警察局全市各派出所駐點，提供各項服務，各派出所就像土地公廟，警察有如守護神，民眾如有任何緊急需求，都可以立即提供服務。而各宮廟，不只保平安，也能提供有需求民眾的熱食服務。

社會局長張錦麗表示，設在市府2樓的「新希望關懷中心」，在年假期間每日8時至18時仍有專人值班服務，協助遭遇急難事件的弱勢民眾，能及時獲得資源，設籍外縣市的弱勢民眾如要返鄉缺乏車資，亦可向中心或就近向各地派出所申請，讓民眾得以順利返鄉過年。