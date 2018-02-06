大雅老榮民圍爐 百歲郭德英：希望明年還能來

2018-02-06 15:14

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅區忠義里今天舉行「關懷獨居，春節圍爐」活動！大雅榮欣志工隊的婆婆媽媽們端出親手煮的元寶（水餃）、獅子頭及滷牛肉等功夫菜，與獨居的老榮民等同樂，百歲人瑞郭德英說，10年來每年都到場吃辦桌，很開心，希望明年還能來。

大雅區忠義里因鄰近空軍清泉崗基地，里內有許多老榮民，大雅榮欣志工隊長劉素娥鑑於許多榮民獨居在台，10年前發起辦桌圍爐活動，經忠義里長林義木及大雅忠義里福德祠管理委員會等贊助，年年由志工媽媽親手烹煮各式年菜料理，邀請里內獨居老人等一起圍爐。

台中市榮民服務處長虞思祖表示，大雅榮欣志工隊今年已是第10年以「辦桌」方式辦理年終圍爐，事前的準備工作從買菜、洗切、滷味或包餃子，志工從清晨就開始忙碌，無私的奉獻帶給許多獨居老人溫暖，也讓年菜更有著眷村濃濃的家鄉味。

忠義里長林義木說，圍爐活動開始時，前來參加方榮民達10幾桌，著老兵逐漸凋零，現在只剩6桌不到；大雅榮欣志工隊長劉素娥說，每年圍爐，志工準備的年菜皆不同，今年第一道是元寶（水餃），接著還有獅子頭滷牛肉、牛腱等，都是功夫菜。

百歲人瑞郭英德，兒子住在台北，一個人住在忠義里，他說，10年來每年都來圍爐，希望明年還能來，以後都要年年來。