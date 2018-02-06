公車停靠區違停 中市府將採科技執法

2018-02-06 15:19

〔記者張菁雅／台中報導〕公車停靠區遭汽車違停，將影響民眾乘車安全，台中市政府除加強取締拖吊，今年1月爭取中央補助經費，將辦理公車停靠示範區違規科技執法，透過可偵測車牌及車種等科技設備，播音勸離並儲存影像，之後再逕行舉發，預計10月建置完成2處示範區，希望藉此嚇阻違停行為，兼顧道路通行與候車安全。

交通局長王義川表示，公車停靠區違規停車常造成公車無法進站，乘客上下車時陷入車陣中，公車後方車輛甚至需逆向，導致通行不安全與行車秩序混亂，交通局為保障公車族乘車安全，決心加強公車站違停車輛稽查取締拖吊，今年1月份以來，公車停靠區違停車輛已累計取締拖吊294輛，阻止了294次違規停車可能帶來的危害。

王義川說，不只如此，交通局今年1月初向中央提報計畫爭取經費補助，辦理公車停靠示範區違規科技執法，並獲得中央肯定與支持；該計畫利用科技設備，發現車輛違停超過3分鐘，將播音勸導「盡速離開」，若未離開，將儲存影像後逕行舉發，預計於今年10月前在新光三越、中友百貨旁建置完成2處示範區。

市府強力取締公車停靠區違停，有民眾抱怨只停幾分鐘就遭拖吊，以前都沒這樣取締。王義川強調，市府保護公車族的決心不會改變，也呼籲民眾不能為了自己幾分鐘的方便，而影響公車族安全與權益。