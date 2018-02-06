基市緊急救護網無線通訊數位化 救災救護無死角

2018-02-06 15:11

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市消防局緊急救護網，啟用全新數位化無線電通訊系統，緊急醫察療網5大醫院急診室都可接收到清晰的通話，先行掌握病患資訊；今年救災設備也要全面更新數位化，預計明年救災救護系統都數位化，救災救護沒死角。

基隆市長林右昌與消防局長陳龍輝測試新的數位化通訊系統，即使手提機丟到水中，通訊品質一樣很清楚。林右昌說，消防救災設備，包括黃金甲衣和全罩式頭盔等，這幾年大幅提升，未來救災救護無線電通訊數位化之後，通訊涵蓋範圍從過去的50%提昇至95%，維護市民牲命財產安全。

陳龍輝表示，基隆多山，多數住宅位於山坡陡峭或山坳地區，市區高樓包夾，巷道狹長路窄，造成許多無線電通訊死角，市府編列了1435萬元，分年建置新式數位化無線電通訊系統，全面汰換舊式類比式無線電系統及相關裝備。

去年建置以救護無線電通訊鏈路架構為優先，分在基隆山、五分山及大武崙砲台設中繼站，今年還要在汐止五指山再增設中繼站，4個中繼站微波「網網相連」，通訊涵蓋範圍提高至95%，並以攜帶方便的機動式中繼通訊設備補充不足。

陳龍輝表示，今年開始建置救災台數位化設備，將建置210台手提機、車裝台59台、固定式基台25台，希望能夠提前在明年啟用。

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