氣象局：明後天2000米高山仍可能降雪 週六晚再迎寒流

中央氣象局預報員程川芳表示，明後兩天由於有南方水氣配合，2000公尺以上高山如玉山、太平山（見圖）和合歡山還是有機會迎來瑞雪，拉拉山也能碰碰運氣。（資料照）

2018-02-06 15:08

〔記者蕭玗欣／台北報導〕寒流一波接一波，中央氣象局預報員程川芳表示，這波寒流明天白天起開始減弱，週五、週六各地都能感受到明顯回溫，高溫達20度以上，而這波寒流前腳剛走，週末又有另波寒流來襲，不過這次冷的時間較短，預計影響到下週二，中部以北、宜蘭地區低溫下探8度，空曠地區可能只有7度，南部11度左右。

預報員程川芳指出，週六晚間寒流南下，屬於乾冷空氣，因此週日到下週二清晨各地容易受到寒流及輻射冷卻影響出現低溫，估中部以北、宜蘭低溫下探8到9度，空曠地區7度，南部約11度。

這幾天寒流影響為高山地區帶來不少降雪，程川芳表示，明後兩天由於有南方水氣配合，2000公尺以上高山如玉山、太平山和合歡山還是有機會迎來瑞雪，拉拉山也能碰碰運氣。

預報員程川芳表示，明天白天起寒流開始減弱，但明後兩天由於南方雲系移入，全台降雨機率提高，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨機會，平地則是多雲到晴；此外，各地氣溫仍低，北部整天高溫都低於15度，中南部約16到20度，感受上還是較為濕冷。

週五、週六是這波冷空氣的空檔，各地氣溫會有明顯回升，北部高溫可回到20度，中南部也有22到25度；不過，週五鋒面逐漸接近台灣，各地將出現短暫雨。

今天清晨受寒流影響，一共有3個測站打破入冬低溫紀錄，包含高雄10.2度、蘭嶼11.4度、金門4.5度。