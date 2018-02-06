挽袖做「憨人」 大坪國小學生關懷偏鄉長者

除了切洗食材，學生們也坐在阿嬤身旁一起感受圍爐吃飯。（圖由大坪國小提供）

2018-02-06 14:51

〔記者邱書昱／新北報導〕寒假捲袖關懷偏鄉長者，大坪國小去年底利用畢旅關懷長者，當下便允諾要繼續做「憨人」。六年級共11位學童就在今天挽起袖子，前往87歲王姓阿嬤住家幫忙環境清潔外，還有人負責切洗圍爐所需的年菜，將愛付諸於行動。

獨居多年的王姓阿嬤住家有些髒亂，但是經過3小時的整理打掃後，讓阿嬤有個乾淨舒適的環境，學生們甚至還帶來大坪家鄉冬季當令蔬菜，製作好吃充滿年味的菜餚，陪伴阿嬤一起圍爐。學生楊子萱說，平日在家就會幫忙煮菜，雖然年紀小，也是能用自己的雙手來幫助別人，服務更多需要被幫助的人。

學生賴冠宇也說，很期待能實踐自己許下的諾言，回到埔里為獨居長者服務，阿嬤笑瞇瞇地感到高興，可以做自己覺得有意義的事。身為導師的何健誼從旁協助並表示，除了教導學生知識外，常常透過活動親身體驗，更能深化學習的態度和價值觀，也希望藉此活動把愛傳遞下去。

校長張萬枝認為，帶領學生寫下自己人生的故事，用愛做為養分來滋養人生故事，讓人生故事更加豐富、更加精采」，雖是大坪國小位處偏鄉，但是常藉由寒暑假假期及各項活動機會，主動走出課室、進行體驗式學習，同時也讓學生體驗不一樣的社會型態擴展視野。