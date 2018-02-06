花蓮稍早規模4.7地震 蘇花公路2處岩石崩落佔車道

2018-02-06 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣於今日下午1點9分發生規模4.7的有感地震，震央位於花蓮縣政府北偏東方24.6公里的花蓮縣近海地區，震源深度9.7公里，台9線蘇花公路164.5K和平路段發生落石崩落，目前維持單線雙向通行。

公路總局表示，目前已派遣機具前往現場處理，未傳出災情。公路總局也呼籲用路民眾，地震過後應隨時注意路況資訊，且山區易發生坍方落石，應避免行駛山區道路。

另外，臉書粉絲專頁「蘇花公路即時路況」指出，蘇花公路169.5K也有發生落石崩落狀況，目前落石佔據北上車道。