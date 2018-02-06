醫病》調皮放鞕炮遭燒傷 小兄弟險變包青天

仁愛鄉一對小兄弟遭鞭炮火藥燒傷，臉部等部位二度燒傷，經埔基院長陳恒常細心治療已逐漸復原，不致留下疤跡。（記者佟振國攝）

2018-02-06 14:43

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣一對年僅8歲、6歲的小兄弟，日前好奇將爆竹內的火藥取出點火，火藥瞬間引燃，閃避不及，造成臉、頸及手部多處二度燒傷，小兄弟險些變成「包青天」，緊急送埔里基督教醫院整型外科救治，農曆春節將至，許多小朋友喜歡玩煙火爆竹，院方也提醒家長注意孩童安全，若不慎遭鞭炮炸傷、燒傷，謹記緊急燒燙傷處置原則，儘速就醫。

再過不久就是農曆春節，最吸引小朋友的莫過施放煙火爆竹，但也隱藏燒燙傷危機，仁愛鄉一對8歲、6歲的小兄弟，日前好奇將家中多個鞭炮拆開，取出裡面黑色火藥點火，由於火藥瞬間引燃，閃避不及，雙雙遭燒傷，變成黑臉包公。

家人趕緊帶小朋友到霧社的診所就醫，臉部大面積水泡並破裂脫皮，轉送埔基急診並住院治療，院長陳恒常專精整型外科，與耳鼻喉科、眼科會診。

陳恒常表示，哥哥因為負責點火，距離爆燃點最近，除了手燒傷，傷勢集中在頭、臉、頸部，已達二度燒傷，水泡破掉後大量脫皮，眉毛也被燒掉，經耳鼻喉科、眼科會診無吸入性嗆傷及未傷及眼角膜，專心處理傷口。

第1天傷口紅腫疼痛，並分泌組織液，先以乾淨紗布冷敷，第2天即以親水性佳生物敷料即人工皮，保持乾燥，避免傷口感染，住院3天治療後出院，只要傷口不感染發炎，且近期不直接曝曬太陽，即可復原且不留下疤痕，讓家長鬆了一口氣。

陳恒常表示，寒假、過年期間也是幼童燒燙傷高峰期，煙火爆竹是主因，家長應特別留意孩童安全，若不慎受傷，應謹記「沖脫泡蓋送」燒燙傷處置原則，若起水泡儘量保持完整，儘速送醫，千萬不要亂塗抹藥膏，或是牙膏、醬油物品，以免傷勢惡化。

小兄弟的耳朵、眼睛等重要器官也有燒傷，所幸未損及功能。（記者佟振國攝）

哥哥的手因為點燃火藥，虎口等部位也起了大水泡。（記者佟振國攝）