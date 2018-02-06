冷到長不大 台南農民盼玉米寒害獲救助

2018-02-06 14:23

〔記者王涵平／台南報導〕連日低溫，台南鹽水區農民反映影響玉米生長，立委陳亭妃今日前往勘查，農民盼列入寒害救助。

市議員趙昆原近日接獲農民反映，鹽水區2000公頃硬質玉米在連續寒流低溫中有長不大情況，轉請立委陳亭妃今邀農糧署官員會勘，發現玉米真的有長不大現象，預料將欠收，農民希望獲救助，同時不要減少收購數量，農糧署官員認為救助與採購數量恐難以兼顧，陳亭妃要求農糧單位宜體恤農困，在不違反相關規定下，避免農民收益受損。

農民魏明傑說，歷經數波寒流的硬質玉米，已呈現3年前遭遇霸王寒流同樣的情況，玉米梗長不大，原本可以長成一個手掌長度，因為天氣太冷，變成只長一半就停止，玉米梗上已結穗的玉米，顆粒也嫌太小。

鹽水為雜糧大宗產區，面積達2000公頃，土壤只適合春季施綠肥，秋季種植硬質玉米，玉米農損已漸明顯，農民憂心忡忡。

據了解，玉米1分地可生產800公斤至1000公斤，農政單位以每公斤9元收購600公斤，其中的540公斤補助烘乾費、運輸費，不過農民估算1分地生產成本5000元，收購僅賺價差400元，獲補助的烘乾與運輸費用多少貼補農民的辛苦血汗。

陳亭妃認為，寒害確已釀成多種農作物蒙損，例如山區甜棗已蒙寒害但勘災時間點不對，未納公告救助作物，幸果農迅及反映總算來得及補救，才免遭打趴在地，玉米農也一樣，現況已出現寒害跡象，不能因災損獲救助，就不依正常作業程序加以收購、補助，站在農政單位立場，輔導農民天經地義，將向農委會據理力爭。