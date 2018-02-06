里山動物彩繪列車首航 週四起行駛基隆－新竹間

行政院農委會林務局與交通部台鐵局合作，以呼籲人與自然和諧共存為主題，打造的「里山動物列車」今日首航。（記者方賓照攝）

2018-02-06 14:29

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕行政院農委會林務局與交通部台鐵局合作，以呼籲人與自然和諧共存為主題，打造的「里山動物列車」今日首航；透過草鴞、石虎、食蛇龜、食蟹獴、蛙、蓋斑鬥魚、彩鷸、穿山甲等8種面臨生存威脅的可愛里山動物，希望民眾能一起支持環境保育。

農委會主委林聰賢表示，今天這列車是主管生態環境永續的農政單位，與主管交通、觀光部門跨域合作，農業上有推動友善、有機耕作，交通上透過彩繪列車，呼籲乘客參與保育行動；並能透過消費行動，購買玉米、石虎等具有特別保護標的商品一同參與。

林務局長林華慶特別解釋「里山」的意思，他開玩笑的說，「里山」不是「阿里山」少一個字，而是指淺山跟平原地區的淺山、農田等生態環境；全台保育類動物，包含台灣黑熊、帝雉等，僅40％是居住在中高海拔森林裡，有高達60％保育類動物，是居住在海拔1000公尺以下的淺山環境。但這些環境都是人類開發非常頻繁的環境，動物時常會被路殺、吃到毒餌等。因此，未來會跟交通部、水利署、地方政府、民間團體一起努力，縫補日漸破碎的里山地區；但民眾的理解、支持也非常重要，所以去年開始才跟台鐵局合作，策畫打造里山列車，讓列車不僅是交通工具，還能是一個環境教育平台。

里山動物列車將於週四（8日）起，將正式加入台鐵局區間車服務行列，未來主要行駛西部幹線基隆至新竹區區間，並配合車輛運行，還會有部分班次行駛南部地區。