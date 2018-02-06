文化行春 台南藝文活動有GO讚

2018-02-06 14:03

［記者王涵平／台南報導］文化行春，南市文化局串聯溪北地區新營文化中心、永成戲院、吳晉淮音樂紀念館，春節假期提供豐富藝文活動，與民眾共度年節幸福時光。

春節活動從週六（10日）由「名家寫春聯‧借書送春聯」率先展開，當天9時30起在新營文化中心圖書館3樓書庫借閱3本書以上，便能獲得名家揮毫春聯兌換券（限量250份），有南瀛書法學會理事長蔡明勳等多位書法老師現場揮毫。

新營文化中心除了除夕休館1日，畫廊初一至初五特別開放，有「好運旺旺狗年特展」、「鼎甲席中惜茶席特展」等展覽。

大年初四在新營文化中心廣場，由南台灣最活潑熱情的康健體能團隊，帶來歡樂GOGO親子派對，還有開心闖關遊樂園-小飛飛大冒險，小朋友勇闖五關成功，可獲得精美小禮物。

兩位國內重量級音樂家陳沁紅及嚴俊傑，與新營在地優秀的大提琴家張逸中和指揮家呂景民率領的TASO（台灣藝術家交響樂團），於3月4日在新營文化中心演藝廳演出。

柳營吳晉淮音樂紀念館推出全新展覽，重新整理展出吳晉淮老師的生平事蹟與台語歌謠的輝煌年代，大年初一至元宵，只要來吳晉淮音樂紀念館打卡，就可以在紀念館DIY精美紙吉他一組。

永成戲院初一到初五每日下午，古都掌中劇團、魚蹦興業及南市民族管絃樂團，帶來精彩的偶戲、漫才與國樂演出；初二到初五晚上嚴選一系列懷舊好電影。