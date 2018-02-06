突破15度警戒線 澎湖寒害魚損還在監控範圍

澎湖縣長陳光復〈右一〉巡視養殖業，了解寒害影響情形。（記者劉禹慶攝）

2018-02-06 13:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來寒流持續發威，澎湖海水溫度已突破15度寒害警戒線，今日西嶼二崁海水監測站更測到13.2度低溫，雖然海邊出現零星凍死魚，養殖業也是零星個位數死亡，未如2008年寒害大爆發損失慘重。

縣長陳光復今也關懷養殖業者，前往西嶼竹灣、赤馬及白沙通樑、馬公菜園等養殖場巡視，了解災情。

根據澎湖2008、2011年大寒害經驗，只要海水溫度低於15度，就有可能爆發出大寒害，不僅海邊凍死魚增多，養殖漁業更是損失慘重，因此澎湖海洋生物研究中心先前就發布低溫通報，同時4日出現15度以下低溫，今日更達到13.2度低溫。

雖然海水溫度突破寒害警戒線，但截至今日為止，各養殖業者都僅有零星魚群死亡案例，還在可容納範圍內，其中2008年大寒害損失慘重的天和養殖場，以飼養不耐寒的海鱺魚種為主，早在農曆年前銷售高峰期預防性搶收，因此損失尚不明顯，但擔憂天氣回暖之後才會有災情出現。

另，馬公觀音亭傳出有人撈獲65公分邵氏寒鯛，湖西龍門則魚種較多，但未出現大批魚屍，澎湖海洋生物研究中心研究員冼宜樂也巡視海邊凍死魚情形。他表示，雖然溫度突破寒害警戒線，但缺乏強風配合，不像2008寒害伴隨強風，造成海水擾動，讓表層水及底層水溫相同，才會造成大規模魚群凍死。

澎湖海洋生物研究中心研究員冼宜樂，巡視海邊凍死魚情形。（記者劉禹慶攝）

今年寒害死亡的魚種相當多，但數量卻不多。（記者劉禹慶攝）