竹北豐邑百貨開發案 環評附條件闖關成功

民國黨籍新竹縣議員邱靖雅（右2）、十興里長毛振福（右）全程參加環評大會，對於「豐邑百貨竹北市大學段520地號商業大樓新建工程」環評闖關成功表示關切，對於退縮車道1事支持居民，要求常設。（記者黃美珠攝）

2018-02-06 13:38

［記者黃美珠／竹縣報導］豐邑建設在新竹豐邑喜來登大飯店後方計畫新建的「豐邑百貨竹北市大學段520地號商業大樓新建工程」環評闖關成功！不過這個開發案仍面臨莊敬6路和勝利2路未來要退縮的1個車道到底要不要常設？仍留下了個爭議的伏筆。

因為負責這個開發案的建築師夏智弘在環評大會上指稱，縣府交旅處長李銷桂認同：用做成開放空間，平時供人行，有需要時才開放車輛行走的方式，讓這個退縮的車道變成調撥的性質。但是參與環評的交旅處官員卻說，業者送審環評的資料，跟送交該處審查與交通相關的圖文有幾處不符合。

李銷桂受訪更直言，他沒有認同業者用調撥車道的方式處理，「本來就應該退縮1個車道才對！」他說，因業者自己開發帶入的人潮、車潮，業者必須從自己的內部尋求對策解決，不是轉嫁到外部來。

民國黨籍新竹縣議員邱靖雅和開發基地周邊的居民們對此也相當不解，強調他們支持本案，但憂心生活品質受影響，所以堅持業者在前述2個路段應該要各自退縮1個車道且常設，否則勢必造成前述路段的交通壅塞。

且為確保周邊社區建物不因該案深挖地下室而受損，更要求以開挖深度的3倍距離進行鄰房鑑定，且須做基地的確實體檢，落實敦親睦鄰措施。

新竹縣政府環評大會是以附條件的方式，審查通過本案。要求開發業主必須依鄉親所主張的，做3倍地下室開挖深度作為鄰房的鑑定距離，且需在開工前再召開1次敦親睦鄰的溝通會議且做成記錄。

至於前述最重要的爭議部分，縣府環評大會基於他們只做環境影響評估的審查，不做交通部分的認定，於是決議：開發基地面臨莊敬6路、勝利2路既有公共空間併基地部分增闢1個備用車道，併保留基地內部人行空間，以供交通繁忙使用。

只是縣府環評大會也要求業者，有關本案環評相關內容涉及其他主管機關權責者，應符合相關主管機關法令的規定。等於是把前述爭議的「球」拋回給交旅處處理。

豐邑建設規劃設計處協理趙家明說，他們確實做了上述的承諾。對於備用車道的部分，因另考慮都市計畫法內依法規劃的都市內計畫道路有一定的車流吞吐量，還有在特定街廓本來就有法定建築線退縮後存在一定比例公共空間的問題。

所以他們擬將莊敬6路和勝利2路退縮的法定公共空間做成平時「虛擬的」的1個車道，做成連續性的開放空間給行人和鄉親使用。在未來該商城的週年慶或是地方大型節慶活動需要的「戰時」，才會調撥改供車輛行走其上，這樣可以在「必要時」有效紓解周邊的交通壅塞，平時又不會造成周邊其他都市計畫道路出現交通瓶頸。

豐邑百貨竹北市大學段520地號商業大樓新建工程建築師夏智弘強調，大家關切的車道退縮案，就連縣府交旅處長李銷桂也認同，但李銷桂受訪時否認。（記者黃美珠攝）

豐邑百貨竹北市大學段520地號商業大樓新建工程召開第2次環評大會，周邊社區居民甚為關切，踴躍出席表達意見。（記者黃美珠攝）