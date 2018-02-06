年節將屆 全國漁會近日推「百元鮮魚搶購」活動

漁貨大街現場有百元鮮魚搶購活動，消費者只要花100元，就可買到市價200元以上的鮮魚，包括金目鱸、七星鱸魚、花枝、紅尼羅、金鯧、午仔魚、紅魚和虱目魚。（記者陳心瑜攝）

2018-02-06 13:15

〔記者陳心瑜／新北報導〕春節前是漁貨採買旺季，全國漁會指出，今年春節國產漁獲價格尚稱平穩，與去年同期沒有太大波動，這波長達一週的寒流也未造成漁損。像形狀圓潤的白鯧向來是民眾年節採買首選，今年批發價維持一斤850元、一尾大約1000元，少部分漁獲因產量減少而漲價，像是石斑價格上漲3成，頭足類的軟絲價格上漲3成、透抽漲了2成。

今年批發價白鯧1斤850元、石斑漲3成

全國漁會總幹事林啟滄表示，國內採取陸上養殖、海上箱網養殖的漁貨供貨量平穩，漁會很推薦民眾採買以海上箱網養殖的黃金鯧，黃金鯧肉質鮮美細軟、外型酷似白鯧，尾鰭更帶有金黃色澤，具吉祥象徵，且批發價一斤只要200至300元，一尾大約250元的價格，不到白鯧的四成價錢。

林啟滄表示，全國漁會本週五到週日（9至11號）將在三重示範魚市場推出漁貨大街活動，現場更有「百元鮮魚搶購」活動，民眾只要花100元就可以買到市價超過200元的鮮魚，包括金目鱸、七星鱸魚、花枝、紅尼羅、金鯧、午仔魚、紅魚和虱目魚，前30名排隊民眾，還能獲得50元購物金，為民眾看緊荷包。

林啟滄表示，全國漁會漁貨大街活動集結全國12個漁會，以全面凍漲、安全溯源的優質國產漁產為訴求，活動為每天早上8點到下午3點，提供遠洋、沿近海和養殖等安心水產品，讓民眾能在年節用魚需求量最高峰之際，依然能以平均低於市場行情的優惠價格享用海鮮。