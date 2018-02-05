鰻金！氣候詭異黑潮蛇行 鰻苗1尾要價185元飆歷史天價

寸鰻寸金。（記者陳彥廷翻攝）

2018-02-05 22:32

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣沿近海的鰻苗捕撈期從每年11月開始到隔年2月底，不過去年觀察到黑潮蛇行現象，這個冬季果然冷，而本該值盛產的鰻苗成奇貨可居，1尾不起眼、如同頭髮般的鰻苗飆出185元的歷史高價，公克價可與黃金匹敵，夏季要吃鰻魚飯，保證貴到吃手手。

中央氣象局科技中心主任鄭明典去年11月在臉書分享「日本黑潮大蛇行」圖片，指類似現象可能冷空氣更易南下，東京氣溫可能會比較低，且連漁獲漁場都會改變；果然這個冬季東京降下大雪，黑潮出現罕見現象疑似也導致流域皆減產，而目前正值鰻苗盛產期，就因為減產飆出歷史高價。

屏東陳姓漁民指出，這季捕撈期全台產量銳減，從11月一開始捕撈不到，漁民都認為是因為去年閏六年及黑潮，導致尾期才會產量大爆發，從業逾30年的他說，台灣海域目前僅宜蘭有出現遲發性大出，不過對未來夏季國際成鰻供貨情形還是杯水車薪，也因此才會飆出這個令人咋舌的天價，1尾185還要再上看190元，絕對是歷史高價。

漁民目前出海所捕的鰻苗長度約從5.4公分到5.8公分，重量約於0.1到0.2克之間，而今天台灣銀行黃金賣出價為1公克1265元，可說是「寸鰻寸金」！