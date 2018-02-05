國境之南新春大紅包 恆春基督教醫院將成婦幼專責醫院

恆基將成恆春半島婦幼專責醫院。（記者蔡宗憲攝）

2018-02-05 22:35

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕全台婦兒科醫師都嚴重不足，恆春半島104年還曾發生醫院關閉下午小兒科門診狀況，屏東縣政府衛生局為了照顧恆春半島的居民，2月起，全面整合當地3家醫院婦幼資源，指定恆春基督教醫院（恆基）為婦幼專責醫院，照顧台灣尾的婦女及兒童。

恆春半島長期以來，都有深夜或假日兒童看診無門的情況，引發遊客及居民的不滿，認為偏鄉醫療不平權，婦產科設備及醫師不穩定，更讓恆春半島在地生育比例低落，婦女對留鄉生產信心嚴重不足。

「這是提昇偏鄉醫療的第一步！」恆基院長陳志成說，屏縣府將義大支援恆春半島的婦產科和兒科醫師集中到恆基，未來院內有兩名婦產科醫師，六名兒科醫師，每天上、下午及晚間都有門診，急診有需求時，全年無休都能找到婦兒科醫師會診，已經比沒有醫療中心的縣市還完善。

陳志成表示，兒科醫師白天仍有繁重的臨床看診服務，為了兼顧體能和免除家長的焦慮，晚間10點後，如無緊急病情，兒科醫師僅為3歲以下的嬰幼兒或是轉診來的兒童看診，其他年齡的孩子，10點後則可選擇恆基、南門或恆春旅遊醫院的急診室，堪稱優於全台平均的兒童急診醫療服務。。

至於婦產科方面，去年恆春留家鄉生產的孩子共26名，今年婦幼資源集中恆基後，除了能保障母嬰同室，也會陸續增加設備及服務，希望當地婦女從產檢到出院都留在恆春，今年目標接生52名新生兒，希望提供半島婦幼可長可久的醫療服務。