真的？旅行青蛙看裙底風光 分享網友：非修圖

談姓網友把這張手機遊戲中旅行青蛙的照片分享到臉書上，引發不少討論。（談姓網友提供）

2018-02-05 21:27

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹有名談姓網友在臉書上分享手機遊戲「旅行青蛙」中青蛙的旅遊照片，畫面中青蛙竟然是蹲在女性一雙高跟鞋中間，感覺像是在偷窺裙底風光；有人質疑這是修改後的惡搞圖，但談姓網友受訪時出示手機畫面，證明這真的是遊戲中青蛙傳回來的。

「什麼人玩什麼蛙？你沒事去偷窺人家裙底風光幹嘛？蛙咧⋯⋯」談姓網友把遊戲中旅行青蛙出去旅遊傳回來的照片放上個人臉書，貼文還抱怨青蛙「不守規矩」去看不該看的東西，讓不少看到的臉友笑翻了。

網友們紛紛回應：「跟主人的個性雷同！」「有抬頭視角嗎？」「你養的蛙為什麼是這種情況？」「變色蛙了！」

不過也有網友質疑，網路上很多用影像軟體編修的「旅行青蛙」惡搞圖，不少人信以為真，以為遊戲中真的會出現這些畫面，甚至還有家長為此抗議遊戲污染孩子，後來才發現是烏龍一場，這張也有可能是修改過的。

談姓網友受訪時出示手機畫面說，這張照片真的是遊戲裡面青蛙去旅行就出現在相簿裡的，並非是他修改過的惡搞圖，他看網路討論的確也有其他玩這個遊戲的玩家收到一樣的照片，他也猜不出這畫面代表什麼意思，只是覺得很特別就放上臉書跟大家分享，至於大家如何解讀，就各憑想像了。