萬年溪畔星光燦爛 屏東綵燈節今晚點燈

屏東綵燈節今晚點燈啟動，20組燈飾從屏東市萬年溪河畔延伸至千禧公園，全長超過2公里，美不勝收。（記者邱芷柔攝）

2018-02-05 21:59

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東綵燈節今晚點燈啟動，20組燈飾從屏東市萬年溪河畔延伸至千禧公園，全長超過2公里，美不勝收，民眾也不受寒流低溫影響，踴躍爭睹亮麗燈彩。

點燈儀式在象徵「豐收」的燈飾及鼓動人心的原住民音樂中，由屏東縣長潘孟安、屏東市代理市長程清水等人共同點亮營火，現場也發送888盞「六六福旺」小提燈。

前屏東縣長曹啟鴻也出席點燈儀式，他表示，萬年溪從他任內就開始整治，歷經5年多的時間，讓萬年溪恢復風華，潘縣長上任後沿續萬年溪美化並舉辦綵燈節，一舉扭轉了大眾對萬年溪的負面印象。

潘孟安表示，很多國家著名的城市都有一條河，見證著城市的歷史文化演變，萬年溪就是屏東市的生命之河，今年綵燈節延續河岸燈景並擴大燈區範圍，有別於傳統、具象的花燈形式，以在地人文歷史特色作為發想，結合裝置藝術、燈光、音樂及互動科技，希望帶給大家豐富的視覺饗宴。

今年屏東綵燈節共有5大燈區20組燈飾，分別為「歡樂時光」、「祈福療癒」、「聲動光譜」、「魅力屏東」、「熱帶風光」等，包括了文青風格、海洋動物、原民及客家等族群文化，另有以水果箱為基底，喜迎狗年來臨的「果來旺」，長達36米的「大地回春」，萬年溪中的「齊放星河」等。

民眾還可以在「萬年的祝福」許下新年新希望，透過天燈光影互動科技，冉冉上升到萬年溪的夜空，別具環保創意。

縣府觀光傳播處表示，綵燈節從2月10日起安排了系列活動，像是以夜光塗料DIY的「踩」燈，2月18日大年初三的新春晚會，及千禧公園中的文創市集等，活動時間與詳情可至屏東縣政府官網查詢。

點燈儀式在象徵「豐收」的燈飾及鼓動人心的原住民音樂中，由屏東縣長潘孟安、屏東市代理市長程清水等人共同點亮營火。（記者邱芷柔攝）

屏東綵燈節今晚點燈啟動，萬年溪畔映襯燈景格外浪漫。（記者邱芷柔攝）

20組燈飾從屏東市萬年溪河畔延伸至千禧公園，沿途燈飾結合裝置藝術、燈光、音樂及互動科技。（記者邱芷柔攝）