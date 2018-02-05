新北殯葬設施回饋範圍 二讀修正通過

2018-02-05 21:55

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府提出的「新北市立殯儀館火化場及骨灰骨骸存放設施回饋地方自治條例」修正草案，今天在議會二讀通過回饋範圍明訂殯儀館所在的板橋區新海里、火化場所在的三峽區溪北里，其餘回饋里以距離計算列為附表，因應未來可能的里區域變動。但回饋對象以里取代家戶，並設立「管理委員會」審核里提出的經費使用計畫，市議員王淑慧批評走回頭路，議員許昭興也質疑有綁樁之嫌，將再做討論。

自治條例在民國105年實施，由民政局編列預算，每年補助每戶500元健保補助費，總金額約300多萬元；修正草案第4條明定按殯儀館及火化場實際總收入的10％提撥回饋金，民政局長江俊霆表示，依前兩年實際營運金額，提撥回饋金約1698萬及1800多萬元。

修正草案原明定回饋里別，但民進黨議員王淑慧認為，各里範圍隨時有可能調整或分割，經協調，通過條文明訂殯儀館所在的板橋區新海里、火化場所在的三峽區溪北里，其餘依殯儀館、火化場一定距離內，以附表表列，因應未來可能的變動。

表列殯儀館基地周圍500公尺範圍內，包括板橋吉翠、德翠、中正、宏翠、朝陽、新翠、仁翠、幸福、港尾、文德、新生里。火化場基地周圍1620公尺內，包括三峽溪東、龍埔里；土城祖田、頂福、頂新、沛陂、頂埔；樹林東園、北園、柑園、南園等里，適用回饋金。