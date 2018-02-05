能住台灣很不錯！旅美人士舉6優點「大贏美國LA」

台北101。（資料照）

2018-02-05 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕很多台灣人常嚮往能搬到國外住，不過住在台灣真的不好嗎？最近一位旅美網友就針對交通便利性、醫療、治安與環境等6項條件進行分析，表示住在台灣其實大贏住在美國洛杉磯。

一位住美國洛杉磯的網友最近在批踢踢發文，舉出台灣交通便利、醫療、治安與環境、人民環保觀念、公務單位素質、天氣等6項優點，解釋為何住台灣比較好。該網友指出，台灣公共交通運輸非常方便，就算是中低收入戶仍有公車、捷運可搭。反觀在美國多數城市如果沒錢買車，別說找工作，連去超市、就醫都麻煩。而且台灣健保較普及又便利，美國多數地區的醫療成本貴得不合理，就算有錢買保險還是很麻煩，因為並非每個醫師都接受你買的保險。

該網友還提到，台灣治安比美國多數城市好，以洛杉磯為例，落後地區街上常有賣毒品、武器等違禁品的人，在一些較爛的地區還可能會有發現人的屍體。而且美國流浪漢亂竄的區域路上一定有尿騷味，台灣三重、萬華都沒這麼誇張。此外，美國很少有餐廳像台灣將垃圾、廚餘分類，美國也很少節約能源。

該網友也指出，美國公務員素質低落，聽過最扯例子是有人碩一就考過駕照，但是到了碩二下學期才收到駕照，一般平均都等上4個月到半年。最後網友也提到，加州是美國公認的好區，不過也有過於乾燥的問題，這幾天洛杉磯白天也有30度左右。如果走遠一點到鳳凰城，夏天日間隨便到45、50度，「這種溫度是可以連戶外的塑料垃圾桶都融化的。」

不過該網友最後仍點出他認為台灣需改進的地方，就是交通駕駛的素質，他認為政府該擔任好更嚴格的管理者，面對酒駕或不遵守交通規則的人，必須落實罰款甚至強制沒收車輛等處分方式，美國很多地方的酒駕違規者，會需要面臨牢獄刑責。