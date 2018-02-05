未通知、補償即公告禁用？竹北貓兒碇段農民反彈

2018-02-05 22:47

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市公所向國有財產署申請撥用土地，準備規劃樹銀行等場所，近日樹立公告引發多名市民反彈，痛批公所「鴨霸」，未事先告知、也沒有補償即不讓人耕作；市公所回應，民眾誤會了，只是先鑑界確認範圍，允諾3月底前將邀集相關人員開會協調。

竹北市長何淦銘表示，公所向國有財產署撥用約8.3公頃土地，擬規劃樹銀行及周邊設施，提供公、私有工程在施工前暫時移植樹木的去處；將針對耕作者造冊，在公所未正式運用之前，原使用人仍可耕作。

20多名市民今早聚集鳳岡路二段413巷的萬善祠，他們出示相關契約文件，氣沖沖地向縣議員鄭美琴、竹北市代表會主席林啟賢、市代鍾國章、曾金清等人陳情。

民眾表示，他們從祖父時代就在貓兒碇鳳山溪畔開墾，挖深井耕作，靠務農為生，但竹北市公所卻未事前知會一聲，突然樹立告示牌，訂樁圈圍土地，不讓他們繼續種植；再過10來天就要播種了，害他們鐵牛（耕耘機）都不敢下田翻耕。

民眾說，他們長年向經濟部水利署第二河川局承租河川公地，繳付租金耕作，直到數年前其欲收回土地才停止；市公所要利用此地，他們將失去農作收入，應該要補償他們的損失。

竹北市公所公告，「竹北市貓兒碇段後面小段873地號，本所已完成土地撥用，正規劃使用中，請勿於該筆地號內土地種植作物等用途，避免負清除之責.....」。

林啟賢等人質疑，市公所的程序不對，怎能未完成公告、補償等相關作業就禁止農民使用？

竹北市公所秘書郭漢章現場向民眾說明，因無從確認耕作者及其耕作範圍，而未能事先逐一通知，因此先樹立告示牌讓大家知道，目前只是辦理測量以釐清土地範圍，並非不准使用、也不是不補償。經協調，公所允諾在3月底前邀集相關人員一起開會溝通、說明。

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