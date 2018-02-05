雲林新住民迎新春 親手縫製紅包袋

社會局與新住民一起迎新春。（雲林縣政府提供）

2018-02-05 15:27

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣政府今天與新住民一起迎新春，副縣長丁彥哲、移民署雲林服務站主任林炳煌、社會處長徐忠徹等人充當裁縫師，與新住民姐妹們一同縫製新春紅包袋，現場還有新住民二代致贈感謝賀卡給縣府，場面溫馨熱鬧。

副縣長丁彥哲表示，雲林縣有1萬5800多名新住民，異國婚姻下的第二代，已有7600多人讀國中小，縣府努力提供新住民及其家庭更好的照顧，去年將民政處戶政科正式更名為「戶政及新住民科」，2017台灣燈會當中，縣府也首創全國規畫了「新住民主題燈區」。

移民署雲林服務站主任林炳煌說，雲林服務站自2月1日可辦理自動通關註冊，新住民只要攜帶居留證就可以申辦，歡迎大家多多利用。

丁彥哲也發送紅包袋、新春「元來幸福」賀卡及福袋給新住民，並安排新住民二代進行太鼓表演營造農曆新年熱鬧氣氛，更邀請大家品嚐越南西米露，感受越南過年幸福滋味，提前歡度新年。

雲林縣有1萬5800多名新住民，縣府努力協助新住民融入在雲林的生活。（雲林縣政府提供）

副縣長丁彥哲發放紅包袋給新住民及小朋友。（雲林縣政府提供）