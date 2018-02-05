大甲19歲孤女喪母 湄聖媽祖會協助葬母

市議員吳敏濟（前排左二）與湄聖媽祖會成員協助林女。（記者張軒哲攝）

2018-02-05 15:19

〔記者張軒哲／台中報導〕連日低溫，孑然一身在大甲殯儀館為母親守靈的19歲林姓女高職生，積欠禮儀社喪葬費尚無著落，今年的冬天比往年更寒冷。市議員吳敏濟偕同湄聖媽祖會成員前往靈前拈香，代為付清所有喪葬費。令她在嚴冬感受到社會的溫情，希望將來有能力時也能回饋社會。

家在大甲區建興里的林女，父親在她小六時往生，父親身後並無留下任何積蓄，母親到田間打零工賺取生活費。林女在高二就到便利商店打工賺取學費，目前在科技大學建教合作半工半讀，平時住在工廠宿舍。母親被屋主僱傭的外勞發現病逝於家中，得知消息後的她連忙回家奔喪。

林女回憶母親生前做粗工，晚上經常看到母親瞞著她偷偷擦藥。家中經濟雖然拮据，但總是想把最好的留給她。吳敏濟指出，不忍心看林女孤苦伶仃，獨自面對母親的喪葬費不知所措，聯繫湄聖媽祖會共同出面與禮儀社協商。湄聖媽祖會總幹事張義德及幾位會員攜帶善款前往小靈堂為她付清喪葬費。林女當場向眾人跪謝，趕緊拉她起身。

吳敏濟期勉林女好好讀書，認真工作，未來有能力時也能回饋社會，將愛心傳遞下去，讓更多遭逢變故的人得到溫暖。