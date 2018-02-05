柔道好手吳至展 格鬥職業賽KO對手

綜合格鬥好手吳至展職業賽初體驗就開紅盤。（翁淑瑛提供）

2018-02-05 15:07

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕從國小就代表嘉義縣參加角力賽、奪牌難以計算的吳至展，前天參加台北小巨蛋舉行的「猛龍過江」台灣區職業綜合格鬥爭霸賽，第一回合才打3分鐘就KO對手，職業賽初登場就開紅盤。

這場號稱台灣史上最高規格的格鬥賽，是由中華民國綜合格鬥協會舉辦，有來自9國18位頂尖選手齊聚一堂，比賽分三回合、每回合5分鐘，其中參加輕重量級、外號「人魔」的吳至展是嘉義縣朴子囝，其父親是朴子市民代表吳心俊。

比賽時，吳至展以其所擅長的角力用擒抱法把對手吳東興帶到地面，再使出連續重拳，打得吳東興招架乏力，比賽才進行3分鐘，對手就倒地不起，裁判趕緊喊停，裁定吳至展勝利。

吳心俊表示，吳至展四歲就隨著伯父吳中川學習柔道，從國小就代表嘉義縣參加柔道、角力與摔角比賽，得獎連連，自文化大學體育系國術組畢業，除取得整脊師的執照，還到各學校擔任柔道社團教練，但有機會就會參加業餘的格鬥比賽，這次是第一次在職業賽出賽。

吳至展的母親翁淑瑛指出，綜合格鬥是高度危險的運動，打業餘時就不支持，但這是孩子的興趣，也只能力挺到底。

綜合格鬥好手吳至展（左二）擊倒對手獲勝。（翁淑瑛提供）