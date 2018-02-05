曾與人鬥毆上法庭 她未來立志助更生人

展望會邀請大眾響應「10000個紅包‧10000個契機」捐款助學紅包計畫，許弱勢孩子一個未來。（圖由台灣世界展望會提供）

2018-02-05 14:35

〔記者楊綿傑／台北報導〕生長在單親弱勢家庭，國中不會想誤入歧途，不服管教，甚至與人鬥毆進到少年法庭的琪琪，走過叛逆時光，現在雖然才大一，但就讀社工系的她，感念在年少時光，不論是家中經濟還是自身心智成長，都有展望會志工老師的陪伴走過，因此也立志要在社工領域好好學習，未來成為一名社工師，服務出獄的更生人。台灣世界邀請各界響應「10000個紅包．10000個契機」捐款助學紅包計畫，許弱勢孩子一個未來。

像琪琪這樣有夢卻生活弱勢的孩子，存在台灣不同角落，台灣世界展望會指出，在多數孩子正開心迎接寒假與春節假期時，經濟弱勢家庭的學子卻開始為著下學期的學雜費煩惱，急需來自各界的助學關懷，讓他們可以安心過年，因此發起「10000個紅包．10000個契機」捐款助學紅包計畫。

琪琪是單親家庭的孩子，媽媽因身體狀況欠佳，無法穩定工作。但她國中時遭遇叛逆期，又遇到壞朋友，當時甚至被朋友陷害，和其他人起了爭執，打架進了法院。這也形成她不願主動與人交流的個性，因為覺得會被朋友背叛。

琪琪有一個大7歲的姊姊，角色就像母親般，她們雖曾遭遇不少困難，但每一次還是互相幫助走了過來。琪琪姊姊甚至為了有能力照顧她，放棄大學生活，就讀建教合作的學校，這些付出她都看在眼裡，儘管家中較缺乏父母的角色，但姊姊的無條件的愛與付出成為她成長與轉變的關鍵。

但當遇到家裡和學校無法協助的部分，琪琪回憶小時候社工老師不時會來家裡探望，提供她們家經濟上的幫助，長大之後和社工老師有更多互動後，常常會給很多人生上的建議。包括提供助學金讓她求學無虞，且當初會選擇就讀社工系，也是社工老師透過性向測驗幫助了解自己，並且經過深入討論後所作出的決定。琪琪說，雖然她現在才大一，但她會持續朝著社會工作的專業領域努力，也在考慮成為社工師，之後服務出獄的更生人。