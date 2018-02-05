大屯山下雪 北市警啟動第一階段交管

北市工務局新建工程處於今日上午10時30分派遣小山貓（推土機），由員警引導至巴拉卡公路除冰。（圖由北市警察局提供）

2018-02-05 14:24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕寒流持續發威，北市大屯山自2月3日夜間起陸續降下冰霰（雪），台北市警察局為因應巴拉卡公路路面結冰，於今日凌晨4時47分再次啟動第一階段管制措施，車輛均需加掛雪鏈才能續往101甲線（巴拉卡公路）通行；仰德大道則由士林分局視車流狀況實施彈性管制。

北市警呼籲，想要賞雪的民眾，務必先瞭解「賞雪三步驟」，以維護下雪時期交通安全與順暢、防止交通事故及意外事件發生。

陽明山地區目前實施第一階段交通管制，管制點為：二子坪停車場往大屯山助航站口、101甲線與陽金公路口、101甲線2.5K與圍內路口。

如民眾想行駛仰德大道進入陽明山區賞雪（含非假日），需憑「仰德大道通行證」通行，行至管制點時一律需加掛雪鏈才可以續行；未持「仰德大道通行證」的民眾如行駛替代道路，自管制點至賞雪點也一律需加掛雪鏈。

北市警提醒，收聽警察廣播電台及道路上設置的資訊可變標誌CMS，注意最新氣象資訊及交通管制訊息，並依照當地標誌標線及配合員警指揮、小心駕駛，確保雪地行車安全，共同維護下雪時期交通安全與順暢。

後續將視降雪狀況，將適時啟動第二、第三階段交通管制，管制點如下：

第二階段：大屯山區、七星山區、擎天崗、冷水坑下雪

陽金公路9K。

101甲線2.5K與圍內路口。

中湖戰備道與陽金公路口。

湖山路與勝利街口。

湖山路與中興路口。

菁山路101巷與新園街口。

第三階段：陽明山中山樓及前山公園下雪、陽明山中山樓至文化大學下雪 \

1.行義路、泉源路口。

2.行義路、東昇路口。

3.格致路、凱旋路口將車引導往下東勢產業道路下山。

4.仰德大道、至誠路口。

針對上述管制點，北市警將依現場道路及車流實際狀況，實施彈性管制，雪融後並依道路實際狀況開放通行。