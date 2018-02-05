跌倒不願從此臥床！動刀置換髖關節 105歲人瑞奶奶可下床行走

新北市立聯合醫院醫療團隊今天早上為105歲的郭周鳳（中）歡慶康復成功出院，準備大蛋糕賀「重生」，左起為骨科醫師李忠謙、新北市衛生局長林奇宏、聯合醫院院長項正川、麻醉科醫師鄒樂起。（記者陳心瑜攝）

2018-02-05 14:21

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市的105歲人瑞奶奶郭周鳯2個禮拜前不慎跌了一跤，導致髖關節骨頭骨折錯位，原先收治的醫院在初步治療後，認為年紀大不適合動手術，郭奶奶必須從此臥床。但家屬不放棄，帶郭奶奶到新北市立聯合醫院就診，院方評估她身體機能良好，建議以雙極性人工髖關節置換手術治療，而郭奶奶術後恢復良好，今天開心出院。

郭周鳳今天早上在家人攙扶下，切下院方準備的大蛋糕，由眾兒孫陪著出院、回家。她坦言動手術過程相當緊張，不過跌倒後真的很痛，因此願意在家人鼓勵下，願意「試看看」。

新北市立聯合醫院院長項正川表示，郭奶奶因為跌倒而發生骨質疏鬆性髖骨頸骨折，醫院結合骨科、麻醉、心臟和護理團隊，1月26日為郭奶奶進行約40分鐘的手術，今天順利出院。

郭周鳳的兒子說，母親雖然高齡105歲，但行動自如，天天自己下樓買菜、倒垃圾，獨自住在沒有電梯的公寓3樓，家人每天過去探望。但上個月23日在家中整理東西時不慎跌倒，雖然經治療後並無生命危險，可是從此必須臥床，郭奶奶很不習慣無法到處走動的生活，家人也希望她重拾尊嚴自主的生活，決定動手術。

主治的骨科醫師李為昇則說，郭奶奶將身體保養得很好，身體機能有70歲的水準，因此復原良好，接下來只要使用四腳助行器1、2個月，並搭配復健，很快就能恢復到還沒受傷前的行動力。

項正川表示，現今醫學發達，高齡長者手術雖風險不低，但透過術前詳細檢查，醫師對病患、家屬謹慎評估病情及預期治療後的情況說明，和術後完善的醫療照護，就能讓長者快速恢復，享有尊嚴自主的生活。

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