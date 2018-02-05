拉拉山雪蓋高麗菜！ 遊客「賞雪」、菜農「淌血」

桃園市復興區後山整片高麗菜園全被白雪覆蓋，幾乎全凍壞。（圖擷取自桃園市議員楊朝偉FB）

2018-02-05 13:52

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區拉拉山上接連2天降下白雪，今天清晨神木區積雪超過10公分，不過在遊客追雪、興奮賞雪時，農民的心在淌血！

桃園市議員楊朝偉在FB貼出一系列「冰凍高麗菜」的照片，復興區後山整片高麗菜園全被白雪覆蓋，幾乎全凍壞；楊朝偉提到大家拚命在賞雪時，菜農心裡在淌血，因為農田中的蔬菜全被白雪覆蓋，在寒流過後的農損問題，需要各界持續關注。

高義里長黃恒貴表示，上高義、雪霧鬧相繼降雪，居民種植高冷蔬菜、水果都被雪覆雨雪，估計有好幾公頃高冷蔬菜、水果受災嚴重；雪霧鬧部落鄰長卓村順也說，他種植柑橘水果大約2公頃，受這次下雪寒害影響，即將在3月採收的柑橘，被雪覆蓋會變乾，下月將無法採收，預估可能9成損壞，加上原有種植的水蜜桃花苞，也面臨下雪受凍，擔心花苞開不成。

對此，復興區公所農經課課長石賜光表示，後山的高冷高麗菜集中種植在華陵、高義、三光等里，因為所種高麗菜屬於高冷蔬菜，比較不怕冷，比較擔心的是，冰雪一旦融化，又有陽光直射，才會有腐爛、損傷之虞，否則被雪蓋過的高麗菜採收後，吃起來可能更脆、更甜。

至於復興區的另一特產水蜜桃，目前正值含苞待放的生長期，水蜜桃果樹同樣覆蓋白雪，是否影響今年的收成，仍要視後續的開花情形而論。

桃園市復興區後山整片高麗菜園全被白雪覆蓋，幾乎全凍壞。（圖擷取自桃園市議員楊朝偉FB）

整片水蜜桃果樹全被白雪覆蓋。（圖擷取自桃園市議員楊朝偉FB）