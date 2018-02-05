北市動物園 大年初一至初五皆對外開放

台北市動物園表示，今年除夕（2月15日）休園1天，初一（16日）早上9點開園，初二至初五（17日至20日）則提早至8點30分對外開放。（動物園提供）

2018-02-05 13:29

〔記者周彥妤／台北報導〕下週就是農曆新年，台北市動物園表示，今年春節仍循過往，於除夕（2月15日）休園1天，初一（16日）早上9點開園，初二至初五（17日至20日）則提早至八點卅分對外開放。此外，春節期間，亦可於動物園大門入口售票處，購買狗年限量紀念門票，或至園內觀看各式特展。

動物園指出，春節期間，2月15日逢除夕，不對外開放，初一（16日）早上9點開園，初二至初五（17日至20日）則提前至8點30分。為避免敗興而歸，呼籲民眾於期間前來，儘量搭乘捷運，或將車輛停放於市區內停車場，再轉搭公車至動物園。

動物園表示，春節前來動物園的民眾，可於大門入口售票處，購買限量的「狗年生肖紀念版門票」，物種包含犬科動物北美灰狼、擅長群體狩獵的斑點鬣狗、園區內的退休護衛犬Merry，以及愛挖地洞的黑尾草原犬鼠等，總計發行全票（60元）七萬張及優待票（30元）3萬張，將於初一早上9點開始販售。

園區內也舉辦各式特展，包含兒童動物區入口處「旺事如意-狗年生肖特展」、兩棲爬蟲動物館「食在驚奇-兩棲爬蟲覓食特展」、昆蟲館「螞蟻森林特展」、教育中心展出的日本旭山動物園「阿部弘士絹印畫展」及設置在鳥園廣場的「百雞鳴盛事」等。各項參觀資訊可至動物園網站查詢。