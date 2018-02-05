寒冬送暖 中市後車頭協會開130桌宴寒士

議員鄭功進（圖右）上菜，寒士鼓掌表示感謝。（記者張瑞楨攝）

2018-02-05 13:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕由台中市後車頭發展協會、中市西北獅子會等單位舉辦的「寒冬送暖，歲末圍爐宴」，今天（5日）中午於中市建國市場旁「上菜」，共有1300位「寒士」提早享用熱騰騰的圍爐。

這些「寒士」雖貧困，卻不乏能人異士，只是時運不濟而落難，包括投資中國失利的台商，或為愛私奔的受虐女人，市議員並擔任後車頭發展協會理事長鄭功進說，錦上添花，不如雪中送炭，也期待這場「寒士宴」，能拓展愛心食物銀行的供應據點。

「寒冬送暖，歲末圍爐宴」圍爐宴已是第四年，今年共有東區與南區「寒士」或獨居老人、單親家庭與街友、清寒學子共1300人參與，立法院副院長蔡其昌、中市副市長林依瑩等人也參與，鄭功進更是親手炒麻油雞，他戲稱「洗手做羹湯」，現場另有義剪、義診，市警局東區分駐所的犯罪預防，以及消防局居家安全宣導，台中市政府勞工局就業服務處也派人設置據點，提供「寒士」就業諮詢，包括從2011年起推行的「幸福就業培力計畫」。

這些饗宴的寒士中，亦有相當特殊案例，不願具名與露臉的陳先生，在5年前投資中國，卻沒想到失敗並負債1000多萬元台幣，他只能「逃離中國」，3年前偷偷逃回台灣，卻又不敢面對家人，身上又沒錢而淪為「街友」，在天橋或鐵路下窩居，已經3年沒吃過麻油雞的他，今天喝著熱騰騰的湯，他説，他已經請勞工局媒介短期公部門約聘僱職務，希望能養活自己。

同樣不願具名與露臉的羅女士，原本是經濟不差家庭的千金，年輕時甘願為愛拋棄一切，與情郎私奔後，才發現情郎有暴力行為，常被打得鼻青臉腫的她，死心離開情郎後，經濟一直困窘，現已50歲的她，收下主辦單位給的200元紅包，她也希望能有重回職場的機會。

另有一個值得惕勵的個案，陳小姐曾是第一屆圍爐的寒士，她後來參加「幸福就業培力計畫」，歷經半年學習後，轉任私人企業，生活足以溫飽，今天她捐款1萬元給主辦單位，報答當年的滴水之恩。

鄭功進說，這場圍爐席開130桌，斥資170萬元，每一位寒士還贈與一個200元紅包，以及內有太陽餅、橘子、肉圓等食品的小禮物，經費由後車頭協會、西北獅子會、企業與宮廟、民眾贊助，挑選的食材，都選購自建國市場，他強調，建國市場是全台中最大的公有零售市場，他期待建國市場能加入愛心食物銀行，提供食材社區據點長輩或弱勢民眾，落實食材零浪費。

等候用餐的寒士大排長龍。（記者張瑞楨攝）

中市政府勞工局設置據點（圖右），提供寒士（圖左）就業諮詢。（記者張瑞楨攝）