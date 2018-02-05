見城館與見城大戲3月登場 首創光雕動態古城模型曝光

古城動態模型中的聚落會隨動畫翻轉（記者王榮祥攝）

2018-02-05 13:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕開春「見城」﹗高市文化局今發表見城計畫開春賀禮，包括集結六大傳統戲曲名角的見城大戲、及設有全台首創光雕動態鳳山縣舊城模型的見城館，3月3日齊登場。

見城計畫由文化部支持、高市文化局執行，預計以8年時間、20億元經費，把全台保存面積最廣的左營舊城歷史重現，該計畫涵蓋東西南北與城內等五個子計畫，除古蹟修復、維護，還透過戲劇、考古探索等多元方式還原歷史，並帶動文化、學術、觀光、社區再造、城市美學等層面效益。

主導見城計畫的高市副市長史哲，今偕同文化局長尹立及相關課室，共同宣佈今年見城開春首場節目、見城大戲2.0版與見城館開幕。

見城大戲將集結全台六大傳統戲曲名角，有唐美雲、許秀年、小咪、陳昭香、郭春美、王海玲，在舊城東門演出明鄭、清領、日治、民國的歷史轉變。

策劃多時、位於海光三村的見城館，則是以AR、VR等最新科技，帶領民眾認識左營舊城的過往，全台首創搭配光雕投影的動態鳳山縣舊城模型今也首度曝光，結合動畫、光影、與翻轉變化的模型組合，呈現左營舊城的興衰。

史哲指出，在見城計畫逐一執行後，未來的左營舊城將是一處活化空間，不只是古蹟，也可當電影場景，甚至是手遊取材的活歷史。

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