白雪皚皚！陽明山二子坪、鞍部雪景美呆了

陽明山二子坪也都降下大雪，停車場處處積雪。（記者劉信德攝）

2018-02-05 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕寒流進入第3天，許多地區都創下入冬新低溫，陽明山也出現降雪，海拔832公尺的鞍部氣象站今天持續觀測到降雪狀況，二子坪也都降下大雪，停車場處處積雪，民眾興奮堆起雪人。

寒流發威，今晨台中以北平地8度以下，許多地方下雪或霰，北部雪線甚至達800公尺，位於陽明山海拔832公尺的鞍部氣象站，今天氣溫都不到1度，大屯山氣溫也在0度徘徊，在水氣配合下，持續出現降雪；不過民眾想上山賞雪要注意，目前因大屯山助航站路面結冰，實施預警式管制，管制二子坪往助航站車輛禁入。

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海拔832公尺的鞍部氣象站今天持續觀測到降雪狀況，二子坪也都降下大雪，二子坪停車場處處積雪，如同置身北國。（湖山里里民提供）

民眾興奮堆起雪人。（湖山里里民提供）

海拔832公尺的鞍部氣象站今天持續觀測到降雪狀況。（記者張嘉明攝）

目前因大屯山助航站路面結冰，實施預警式管制，管制二子坪往助航站車輛禁入。（記者張嘉明攝）

民眾興奮堆起雪人。（記者張嘉明攝）

陽明山二子坪也都降下大雪，停車場處處積雪，民眾興奮玩雪。（記者劉信德攝）