竹縣老師為代理教師發聲 要求給付完整年資

2018-02-05 12:47

［記者黃美珠／竹縣報導］一樣是拿有教師證的合格老師，但有沒有冠上「正式」2字的待遇卻大不同！

新竹縣政府前廣場今天在冷風寒雨中來了一群老師，他們有的是正式教師，有的只是代理教師，但是陳情的訴求只有1個，希望代理教師的福利待遇，能如正式教師般被合理對待，也只有這樣，也才能真正保障到學生的受教權。

他們拿著布條抗議說，在少子化自然減班浪潮下，還要對抗年金改革導致資深老師不輕言退休，以及新竹縣財政困難，導致縣立中、小學正式教師員額遇缺不補，甚至平均各校被要求控管約5％聘請代理教師填補課務空缺。縣府這樣的施政，美其名是撙節人事、節流，實際上是把代理教師列為次等「勞工」。

台灣教職人員團結聯盟產業工會理事長彭兆駒、常務理事范源慶、理事賴俊宏帶領其他心有戚戚焉的老師們一起發聲抗議，向縣府教育處遞交陳情書。

彭兆駒說，代理教師跟正式教師的資格完全一樣，只是因為前述時代的環境和官方的控管作為，導致無法被聘任為正式教師。不僅薪資無法拿到12個月，就連年資也一樣沒有被給足12個月。

他說，全國數以萬計的流浪教師好不容易考上了代理教師，原本以為工作就會比較穩定、日子就會比較好過，誰知道代理教師目前只有在國立的高中職，才可以得到完整1年、12個月的薪、聘。

其他各縣市1國多制，例如新竹縣的代理教師聘期只有從每年的8月23日聘任到隔年的7月1日，有兼任行政工作的才可以報核延長到隔年的7月31日。

苗栗縣的代理教師聘期則是從每年8月1日聘任到隔年7月1日，如果校方有需要才能延聘到7月31日，等於有2個月的時間要這些代理教師「喝西北風」！

彭兆駒說，最可惡的是，這樣的現象，「各縣市好的都不學，統統都學壞的」叫這些一樣專業的代理教師，如何安心在教學現場？學生和家長們的權益又何在？他希望新竹縣政府可以當領頭羊，合理化代理教師的薪資，就可以吸納優秀的代理教師人才前來。

本身就是代理教師的賴俊宏說，新竹縣在民國94年以前，代理教師也是可以領12個月薪水的，95年以後、沒有任何說明和公告，就直接幫所有代理教師減薪成1年只能領10個月。

他曾去勞工處申請非志願性失業的失業給付，結果打回票，求助無門。

新竹縣政府表示，正式教師的聘任和薪資待遇等不適用勞基法，同樣的代理教師也不是勞工，相關的聘任和薪資待遇，教育部有訂定「中小學兼任代課代理教師聘任辦法」，所以勞工處無法可以給付失業給付。

縣府教育處學管科表示，目前全縣中、小學含分校（班）在內共有114所，正式教師共有3140人，代理教師共有262人。對於陳情者的訴求他們會納入研議。＃

相關影音