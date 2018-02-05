這條路等了5年 蘇花改蘇澳到東澳下午4點通車了

2018-02-05 12:36

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［記者張議晨／宜蘭報導］歷經1967天努力，蘇花改蘇澳到東澳段今上午舉辦通車典禮，預計下午4點雙向正式開放通車，總統蔡英文說，蘇澳到東澳段通車只是開始，希望工作同仁加緊腳步，完成東部民眾安全回家的一條路。

蘇花改蘇澳到東澳段全長約9.7公里，民國101年9月開工，經5年多施作後完工；交通部在上週完成缺失改善後，終於在今日舉辦通車典禮。

蔡總統說，全力改善宜蘭宜東部交通，是政府的使命，為了給宜花東民眾一條安全回家的路，交通單位的努力從沒停下。

蔡總統說，今天通車的蘇澳到東澳段，是整段路線中艱難中的艱難，要在地質多變、地下水豐富的山區開鑿隧道，工程人員等於是突破萬難。

蔡總統說，蘇花改最艱難階段已經度過，且不單是蘇花改工程，交通部也正加速推動台2線、台9線、台11線改善計畫，另外，東部幹線也正朝雙軌化努力，未來東部交通會越來越安全。

蘇花改全長38.8公里，工程分成3階段，由北而南依序是A段蘇澳到東澳、長9.7公里；B段南澳至和平、長29公里；C段和中到大清水、長9.1公里；工程總經費逾528億，改善路段均為蘇花公路易致災路段。

蔡總統強調，今天蘇澳東澳段通車只是開始，工程單位身上還背負東部鄉親安全回家的期待；要求工程單位加緊腳步，讓蘇花改儘早全線通車。