中部5大學約砲研究：男多於女、3分之2不戴套

樹德科技大學人類性學研究所畢業生盧嬿任，今天發表1份中部彰化地區大學生一夜情性態度及性行為現況調查。（記者蘇福男攝）

2018-02-05 12:42

〔記者蘇福男／高雄報導〕樹德科技大學人類性學研究所畢業生盧嬿任，今天上午發表1份中部彰化地區大學生一夜情性態度及性行為現況調查，指出100位有約砲經驗的大學生，男（69%）多於女（26%），最常透過Line、FB交友軟體約砲，且僅有3分之1學生做愛時使用保險套，顯示年輕人做愛做的事須再加強自我保護觀念。

目前擔任彰化某大學護理師的盧嬿任表示，1名就讀大二男同學因女友非預期性懷孕，而辦理休學，閒聊中得知該生平時透過手機交友軟體約砲，與10多名女砲友有性關係，因國內對大學生約砲行為少有研究，因此促發她深入研究動機。

她說，該研究採問卷調查，2016年12月至2017年2月針對彰化地區5所公私立大學生問卷，經立意取樣，有效樣本數1244份，統計出7項結論。

調查顯示，全體研究對象69.2%尚無性經驗，有性經驗比率為30.7%，其中，有固定性伴侶為74.09%，不固定性對象13.47%，開放式性關係（可接受多P性關係）8.2%，有一夜情（約砲）經驗者100人，比率為8%，且男（69%）多於女（26%）。

研究發現，大學生最常使用的交友約砲軟體，同性戀為Line、FB、Jack'd，異性戀為Line、FB和BeTalk，使用動機為快速方便、好奇好玩、增加認識朋友的管道。

約砲的前3大動機分別為：性需求、追求性興奮、覺得約砲是件有趣的事，而約砲前3大目的是：不用付出承諾的性福利，雖然不能擁有對方，至少可以做一次愛，和追尋新鮮、刺激感，近3分之1及4分之1在約砲中分別有使用酒精和藥物助興。

值得注意的是，約砲族群精蟲衝腦，只有3分之1性交時使用保險套，約砲後雖感到性奮、幸福，但也擔心害怕感染性病和感到空虛，顯示年輕人做愛做的事須再加強自我保護觀念。