小黃收費比照公車 屏市這5條路線今天開跑

小黃收費比照公車，屏東5條路線今天開跑，交通部政務次長王國材（右2）出席公車式小黃啟動典禮。（記者邱芷柔攝）

2018-02-05 12:31

〔記者邱芷柔／屏東報導〕為了改善屏東市區外圍路幅小、沒有公共運輸服務的困境，屏東縣政府推出貼心巴士服務，首度引進「公車式小黃」，5條路線每天定點、定時服務，收費也比照市區公車費率計價，為了推廣這項服務，即日起前半年搭乘都只要10元，優惠期間出示敬老卡、博愛卡及博愛陪伴卡再享免費搭乘。

屏東的「公車式小黃」今天正式上路，雖然外觀看起來與一般計程車沒兩樣，但公車式小黃與公車一樣有固定的路線、站牌及班次表，為了讓民眾清楚識別貼心巴士，縣府也在公車式小黃副駕駛座裝設LED識別，顯示路線編號及名稱，前半年優惠期過後，將按照市區公車費率來計價。

公車式小黃於週一至週五行駛，國定假日及春節期間不營運，每日往返共8個班次，社區端點出發時間為8點、10點13點、15點；市中心端點發車時間為9點、11點、14點、16點；5條路線包括：701大洲線、702玉成線、703大湖線、705老潭頭線、706崙上線，從各社區出發後，沿途都會停靠的站別包括屏東車站、寶建醫院、縣政府、基督教醫院及屏東醫院。

屏東市前進里里長王泰益指出，過去社區沒有公共運輸，地方長輩沒辦法外出就醫，往往都靠救護車送醫，現在有了這項服務，對鄉親來說是很大的福音。

縣長潘孟安表示，除了以便利的公車式小黃代替公車服務，縣府同時也規劃了3條市區公車路線，以環保的電動巴士服務，讓屏東市棋盤狀公共運輸路網正式成形，未來也會持續與交通部合作，將貼心巴士的經驗複製到其他鄉鎮，讓偏鄉地區擺脫沒有公共運輸、交通不便的宿命。

參與啟動儀式的交通部政務次長王國材也表示，屏東資源不多，但透過運用交通部在公共運輸有限的資源，因應不同的運量做不同的運輸搭配，這件事相當不簡單，未來交通部也會繼續全力支持。

小黃收費比照公車，屏東5條路線今天開跑。（記者邱芷柔攝）