竹市熱血一哥！ 寒流6度來襲他短袖短褲掃護城河

2018-02-05 12:35

［記者洪美秀／新竹報導］寒流來襲，新竹市區今天白天的溫度只有6度到8度，但市民黃詠聖卻是熱血一哥，長年穿短袖短褲，這麼冷的天氣，一早就在護城河畔打掃、整理環境，穿著與其他兩名同事形成強烈對比。黃詠聖說，他從小就不怕冷，這種天氣也洗冷水、喝冰水，很多人以為他沒衣服穿，但他是真的不怕冷，請大家別擔心。

新竹市府城銷處長顏章聖說，黃詠聖4、5年前開始，從擴大就業計畫到安定安心計畫，擔任市府每半年的臨時清潔打掃人員，原本在新竹公園打掃，後來改到護城河畔，每天不到8點，就整理及打掃護城河畔的環境，但他發現，不管是天氣熱、天氣冷，黃詠聖永遠都是穿短袖短褲。

這幾天寒流來襲，氣溫越來越低，新竹市區今天清晨到白天，只有6-8度，且雨勢時大時小，但黃詠聖卻依然只穿短袖短褲在護城河畔打掃，附近不少商家看到他穿這樣，以為沒錢買衣服，有的拿熱湯、有的拿外套，但黃詠聖大多推辭，直說，他有在打掃，就不怕冷，請大家別擔心。

46歲的黃詠聖說，他年輕時曾在玻璃工廠打工，但玻璃工廠的環境太熱了，他的身體根本受不了，後來又因愛喝酒，搭友人車發生車禍，腳部受傷，也無法做粗重工作，現在只能做簡單的打掃清潔工作，他很珍惜這份工作，能夠把護城河環境打掃的乾淨，是他的責任。

黃詠聖說，他已吃素多年，不管夏天或冬天，都是穿短袖短褲，這幾天天氣冷，他依然騎機車從郊區通勤到市區上班，可能皮膚已自我調節，他真的不怕冷，只要有在勞動，身體就會啟動保護機制，有時他還會喝冰水及洗冷水澡，但很少感冒，穿太多衣服，他反而不會走路了。

顏章聖說，黃詠聖可說是護城河畔的熱血一哥，守護著護城河的環境，即使是寒流來襲，熱血一哥真的沒在怕，讓人忍不住豎起大拇指稱讚。

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