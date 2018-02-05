重油污染2年捕不到魚...討海人上街頭怒吼

時代力量立委黃國昌（圖中黃衣者）帶領漁民向前推擠，試圖闖入德翔總公司，要求出面負責。（記者陳宜加攝）

2018-02-05 12:28

〔記者陳宜加／台北報導〕2年前，德翔台北貨輪在石門外海擱淺，更因船身斷裂導致重油污染海域，當地漁民近2年漁獲量銳減5成以上，不滿德翔公司消極面對賠償，且提出金額僅僅為專家調查1.7億元的1/10，討海人今天走上街頭，要求德翔出面負責。

德翔海運公司所屬的德翔台北貨輪，105年3月10日擱淺且船身斷裂，重油散布石門、金山沿海，嚴重污染當地漁場，影響漁民生計。金山漁會指出，傳統岸際採捕螺貝類、小章魚、石花菜等嚴重歉收，沿海漁業也重創，漁獲量銳減。

但漁民不滿德翔公司消極面對賠償，經漁民會員代表大會決議，今天號召前往德翔總公司抗議，迄今近2年仍未提出合理賠償方案，罔顧漁民權益，要求比照當年阿瑪斯號貨輪事後迅速賠償漁損1.2億元，勇於面對造成海洋污染的事實。

3、400人不畏寒風冷雨，手持標語並高喊口號：「為商不良，漠視漁民！」漁民代表郭慶霖表示，德翔台北105年擱淺，更因船身斷裂而油污外洩，嚴重影響近海漁獲，漁民尋求海洋大學團隊研究調查，結果顯示1年減少1.7億元漁獲。

「漁民應該在海上討生活，卻不得不走上街頭！」他說，重油污染時間長遠，近年漁民在沿海全都抓不到魚，包括紅魽、青鱗、白帶、沙丁魚等當地重要漁產，海底還有多少重油不得而知，但漁民僅向德翔求償1年漁損，絕非漫天喊價。

但郭慶霖痛批，漁民不是乞丐，但德翔人為污染台灣北部最重要的北海岸魚場，卻只願賠償1.7萬元，數目僅為學者調查的1/10，漁民如今被迫走上街頭，向德翔公司反映漁民無奈，抗議德翔消極拖延漁民求償，分明是糟蹋漁民。

金山漁民費正平說，光去年漁獲量銳減5成，往年最大月可收入上百萬元，去年淡季僅剩1、20萬元，連給付7名漁工薪資都不夠；他說，育有10歲稚子，他身為家中經濟支柱，去年卻只能吃老本，漁民不過是要求最基本的合理賠償。

在地的時代力量立委黃國昌也到場聲援漁民，強調事發後多次在立法院質詢，要求德翔負起全責，但事隔近2年，漁民已經盡最大努力，德翔卻繼續「擺爛」，不願面對造成的傷害，企圖透過冗長司法程序拖延，美麗北海岸無辜遭破壞。

黃國昌更帶領漁民往前衝破警方人牆，試圖上樓直闖德翔總公司，要求公司出面回應，德翔副總涂鴻麟短暫出面向漁民喊話，強調積極溝通，但漁民不領情，持續推擠要德翔負責；最後德翔承諾將出席農委會求償平台協商，漁民才休兵。

黃國昌指出，德翔台北事發後，公部門有20多個單位處理，但環保署僅清理岸際污染，海底污染至今未除，台灣缺乏海洋專責機構，國家應出面負責；他也點名農委會主委林聰賢，應就過去多次質詢履行承諾，協助漁民獲得合理賠償。

德翔發言人張莉莉表示，在2年協商期限之前，持續積極與漁會、漁民溝通，但漁民訴求與雙方賠償計算基準不同，漁民尚未提供具法律依據的文件、證明漁損數目，至今難獲共識，德翔亦請高雄海洋科技大學團隊研究，兩者落差懸殊。

她指出，德翔事發迄今已支出6億元，用於海岸清理、殘骸移除、公部門行政費用、漁具油污損害賠償等，相關標準均從寬認定，德翔始終積極協商，但呼籲漁民應提出合乎情理的賠償，否則協商未果，後續將進入司法程序，絕非拖延。

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3、400名漁民今天走上街頭，要求德翔海運公司出面負責德翔台北重油污染造成的漁損賠償。（記者陳宜加攝）

3、400名漁民今天走上街頭，要求德翔海運公司出面負責德翔台北重油污染造成的漁損賠償。（記者陳宜加攝）