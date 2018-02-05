北市再檢驗年節食品 九層塔、菠菜及小白菜農藥超標

2018-02-05 12:08

〔記者周彥妤／台北報導〕農曆年節接近，台北市衛生局今天公布第2波年節食品檢驗結果，合計抽驗116件，有3件檢出殘留農藥超標1至2倍，包含九層塔、菠菜及小白菜，已命令抽驗地點下架不得販售，經查產品來源均為外縣市，已移請所轄縣市溯源處辦。

衛生局指出，近來前往北市賣場、超市、傳統市場、餐廳、食品行及小吃店等地，執行第2波年節食品檢驗，共抽驗木耳、水產品、肉品、烘焙食品、堅果加工、葡萄乾、糖果及生鮮蔬果等116件，共3件品質檢驗不符規定，其中九層塔檢出2項殘留農藥超標、菠菜及小白菜檢出1項，3件違規項目超標1至2倍。

衛生局表示，殘留農藥超標者，違反「食品安全衛生管理法」，可處分責任業者6萬元以上2億元以下罰鍰；針對3件違規產品，已命令抽驗地點下架不得販售，經查產品均來自外縣市，已移請所轄縣市衛生局溯源處辦。

衛生局呼籲，購買年節產品，避免選擇來源不明者，多樣選擇不偏好特定品項，向具生產履歷或信譽良好的業者採買，選購時可聞產品是否具酸味或化學藥水味；烹調前以流動清水多加清洗，烹煮後儘速食用完畢。另外，蔬果首選當季，在食用或烹調蔬果之前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，並以流動自來水沖洗2至3遍，烹煮時，將鍋蓋打開，均可減低農藥殘留。