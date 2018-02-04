寒流助益 高雄玉荷包開花率突破9成

接連三波寒流助益，高雄玉荷包開花率突破九成。（記者陳文嬋攝）

2018-02-04 23:42

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市玉荷包荔枝聞名國際，經濟產值高達12億元，已連續2年減產，近來接連3波寒流助益，玉荷包開花率突破9成，只要後續沒有災情，產量可望恢復往年水準，最快5月下旬可以上市。

高市荔枝種植面積3365公頃，面積及產量都是全國第一，其中玉荷包荔枝占整體7成5，種植面積達2523公頃，尤以大樹區約占1800公頃最多，果肉Q又結實、多汁，甜度達20度以上，甜蜜好滋味令人難忘，近年來更打入國際市場，經濟產值高達12億元。

農業局表示，玉荷包前年因霸王級寒流，高市氣溫下探7度C，又遇3颱侵襲，降下170毫米雨量，產量剩下不到2成，也造成玉荷包母株受損，去年又因暖冬開花差，加上高溫生理落果，產量只剩下4成，造成玉荷包連2年減產。

農業局指出，去年底寒流來襲，打破玉荷包休眠期，今年1月初進入開花期，1月9日又遇第2波寒流，近來第3波寒流報到，高市今下探11度，開花率突破9成，恢復往年正常水準，隨著寒流將冷到週三，預期開花率會更高。

玉荷包常勝軍尤惠璋表示，近年來氣候異常，造成玉荷包連2年減產，農民只能看天吃飯，今年接連3波寒流來襲，17度以下低溫7天，誘使玉荷包開花，很適合玉荷包開花，他的果園開花率9成9，已取得第一關門票，期盼後續天公作美，協助通過多重考驗，能夠過個豐收好年。