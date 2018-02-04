「春吶」首度遠離墾丁 音樂季觀光效應影響難料

「春吶」是墾丁音樂季的起源，獨立地下樂團為主軸。（記者蔡宗憲攝）

2018-02-04 23:22

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁春天音樂季一向是恆春半島旅遊指標之一，其中24年歷史的原創「春天吶喊」更堪稱音樂季的「神主牌」，但今年春吶將離開廣義的「墾丁」主線，官網宣布將首度轉往隔壁滿州鄉舉辦，消息震撼當地旅宿業，恐對當地低迷「雪崩」的觀光業，再淋下下一大桶冰水。

「春天吶喊」從1995年來自美國的吉米Jimi與友人偉德Wade舉辦後，從墾丁大街周邊、六福山莊，到2007年受墾管處規範轉移至鵝鑾鼻公園舉辦至今，始終維持在遊客熟知的台26線可到達的廣義「墾丁」地區，今年墾管處雖仍開放鵝鑾鼻公園申請，但「春吶」堅持轉往滿州小墾丁度假村。

「春吶」在2007年轉移鵝鑾鼻公園時，曾在小墾丁度假村保留了一個獨立樂團及非主流歌手演出場地，但當時4個主場人數最多不超過4、5百人，少的僅百餘人，這次面臨墾丁觀光業衰退之際，大膽決定令許多樂迷不解，記者致電主辦人吉米，因他人在國外，尚無法得知其看法。

小墾丁度假村表示，「春吶」確實準備在官網上售票，度假村目前與「春吶」主辦單位還在洽談細節，但受限於場地，無法提供活動傳統的露營項目，其他特色攤位、舞台等應該都能配合；滿州鄉長余增春則對「春吶」樂觀其成，歡迎「春吶」健康的音樂型態，希望帶動當地低迷的觀光旅宿。

資深樂迷小邱說，搬到鵝鑾鼻公園舉辦10年的「春吶」，曾為了與主流音樂「春浪」對抗邀請過張惠妹、王若琳、張懸等藝人，卻遭樂迷批評，而恢復地下樂團本色至今，但台灣各地樂團活動演出頻繁，間接影響近年「春吶」票房，加上官方每年30幾萬的環境維護費用，可能是導致「春吶」離開墾丁的原因。

去年墾丁音樂季粗估少了5萬人進入墾丁地區消費，整個恆春半島也面臨近10年最慘的「寒冬」，今年音樂季除了「春吶」出走，墾管處遊憩課表示，傳言將重回墾丁的「春浪音樂節」，目前提出申請日期為5月，「春吶」、「春浪」幾乎確定不會在墾丁舉辦。

墾丁地區目前僅近年高人氣的大灣「夏都春宴」，以及宣布回歸的南灣「墾丁泡泡趴」，兩個場子確定舉辦並開始售票，據當地旅遊網站透露，部分有興趣南下的音樂業者，看到近一年來的低迷觀光景氣，都選擇先保守看待「墾丁音樂季」商機，這一波觀光寒流何時回暖還有的等。