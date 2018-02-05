一夜40多起地震全台上下左右晃不停 最大規模5.8

21:56分花蓮地區附近又發生有感地震，是兩天來規模最大的一起。（擷自氣象局網站）

2018-02-05 04:07

首次上稿 2/4 22:04

更新時間 2/5 04:07

〔即時新聞／綜合報導〕4日起連續發生多起地震，尤其晚間至5日凌晨更是全台晃不停，其中達規模5以上就有3次，總計有11起明顯有感地震及38起小區域地震，均為淺層地震，震央多在花蓮東北方近海。最大一次是4日21:56分有感地震，規模為5.8，花、宜最大震度都為5級。由於地震次數多，有些搖晃維持時間相當久，幾乎全台有感，在寒夜更添話題。

全台有感及小區域地震 2天合計49次

4日當天從凌晨零時起發生有感地震10次、小區域地震15次。其中21:56最大規模5.8的地震，震央位於台灣東部海域27.8公里，深度16公里。各地最大震度：宜蘭5級、花蓮5級、南投4級、桃園3級、台北3級、新北市3級、新竹3級、中市3級、苗栗2級、彰化2級、雲林2級、嘉義2級、台東2級、台南2級。

此次地震各地未傳出重大災情，主要是台九線蘇花公路163.9公里處，亦即花蓮縣秀林鄉和中隧道附近發生落石，公路總局第四區養護工程處連夜派工程人員清理落石，在4日晚間11點42分清除完畢；晚間10時左右，新北市鶯歌區國際二路傳出水塔整個倒下來，幸無人受傷，消防隊已派員前往查看中。

規模5.8地震之後，4日晚間10點之後又連續發生5次有感地震及12次小區域地震，其中有感地震分別是：

22:10》規模4.6，深度5.0公里，震央在花蓮縣政府北偏東方 24.5 公里 （位於花蓮縣近海）。

22:12》規模4.3，深度5.0公里，震央在花蓮縣政府北偏東方 29.1 公里 （位於花蓮縣近海）。

22:13》規模5.5，深度10.0公里，震央在花蓮縣政府北偏東方 23.6 公里 。

22:16》規模4.7，深度5.0公里，震央在花蓮縣政府北方 21.1 公里（位於花蓮縣秀林鄉）。

23:33》規模4.3，深度5.0公里，震央在花蓮縣政府北偏東方 28.8 公里（位於花蓮縣秀林鄉）。

5日凌晨地牛依舊不停翻身，計有1次有感地震及23次小區域地震，有感地震為：

00:54》規模4.4，深度12.1公里，震央在花蓮縣政府北偏東方 33.4 公里（位於花蓮縣近海）。

3起規模5以上 台北盆地效應搖很久

前中央氣象局長辛在勤表示，震波從花蓮傳來，走到台北只剩下水平、長週期的震波，加上台北的盆地地形就像「果凍」一樣，一搖晃就會有放大作用，所以大台北地區才會感受到明顯、較久的水平搖晃。他並表示，這次地震是能量釋放，未來兩週內都有機會發生餘震，不過次數會隨著時間越長越來越少。

晚間9點12分至10點28分的1個多小時內連續十餘震。（擷自氣象局網站）

新北鶯歌傳出水塔倒塌，幸無人傷亡。（記者余衡翻攝）