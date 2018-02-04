花蓮今日震不停 專家：未來兩週內都有可能發生餘震

9點56分左右東部海域地區附近發生規模5.8的有感地震。（擷自氣象局網站）

2018-02-04 23:58

〔記者蕭玗欣／台北報導〕地牛四度翻身！今晚的花蓮不平靜，稍早在晚間10點10分在花蓮近海發生規模4.6的地震，各地最大震度花蓮5級、宜蘭5級台中2級、南投2級、台北、苗栗1級。不過早在這起地震發生前，花蓮地區已發生多起地震，晚間9點12分跟9點33分已經先發生兩起有感地震，9點56分最大規模5.8的地震後，持續餘震不斷。地震專家表示，未來兩週內都有可能發生餘震，不過感受不會太明顯。

氣象局地震報告指出，9點56分左右東部海域地區附近發生規模5.8的有感地震，這起地震震央位於花蓮縣，地震深度達16公里，各地最大震度花蓮縣太魯閣、宜蘭縣南澳5級，花蓮市、南投縣合歡山、宜蘭市4級、台中市、桃園市、新竹縣、新北市、台北市信義區、雲林斗六3級。

前中央氣象局長、地震專家辛在勤表示，地震發生時通常是上下震，接著是水平震，從花蓮傳來的震波走到台北只剩下水平、長週期的震波，加上台北的盆地地形就像果凍一樣，一搖晃就會有放大作用，所以大台北地區才會感受到明顯的水平搖晃，時間也比較久。

辛在勤說，這次地震是能量釋放，未來兩週內都有機會發生餘震，不過次數會隨著時間越長越來越少。