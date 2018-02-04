不輸國宴 10愛心總舖師義煮寒士尾牙宴

「愛心總舖師」蔡瑞成（右四）透過網路號召各地的總舖師及義工一起參與義煮。（記者蔡文居攝）

2018-02-04 21:56

〔記者蔡文居／台南報導〕人安、創世、華山基金會今天舉辦「第28屆寒士吃飽30」台南場尾牙宴，今年在「愛心總舖師」蔡瑞成透過網路號召下，共來自全國各地10位總舖師及眾多義工一起加入義煮行列。蔡瑞成說，今天多道料理，都是選用產銷履歷的食材來烹煮，在眾大廚的精心料理下，不輸國宴級。

蔡瑞成是台南市東香台菜海產餐廳老闆，平時熱心公益，有「愛心總舖師」之稱，今年是他第8年為寒士尾牙宴擔任主廚。蔡瑞成說，他從最初的26桌開始義煮，到今年100桌，因人力龐大，已非他團隊人手能夠應付，因此透過網路號召大家加入義煮。

蔡瑞成說，今年共有來自北中南多位大廚及義工一起幫忙，其中具有廚師證照者多達10人，有的前一天先來台南過夜，有的則搭高鐵當天來回，還有夫妻檔一起參加，因寒士尾牙宴，大家也才能聚在一起，一年見一次面。

他說，這場尾牙宴選用的食材，像是「天下第一菇燉搖滾雞」、「團圓雙鮮湯」等多道食材，都特別選用產銷履歷食材來烹煮，料理不輸國宴級。

在長榮空廚服務的李松禧這次也號召10餘位同事、朋友從桃園南下參加義煮。他表示，他3、4年前在桃園一家育幼院的義煮活動中，與蔡瑞成結緣，在他邀請下，覺得很有意義，每年的尾牙宴都會安排休假到台南參加義煮。

蔡瑞成說，除李松禧外，這次參與義煮的大廚和義工，還包括王珮瑄、夏展鵬、韓家秀、林文琴、姜茂先、張諫巖、陳羽碩、蔡惠琴、陳雪、鄭博鴻等多人，另有多名無名英雄。大家排休、請假一起來台南義煮，有錢出錢，有力出力，才讓百桌的尾牙宴得以順利達成任務。